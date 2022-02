Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou que, através da Divisão Policial da Amadora, deteve, na quinta-feira, um homem de 34 anos, “por ser suspeito da prática do crime de tráfico de estupefaciente e ofensas à integridade física contra agente policial”.

“No decorrer do patrulhamento de visibilidade e prevenção, os polícias verificaram uma viatura que, ao aperceber-se da presença policial, tentou evadir-se à abordagem, o que não aconteceu dada a eficaz e pronta reação policial”, lê-se na nota.

A fonte acrescentou que o condutor, “sobejamente conhecido pela Polícia pelo tráfico de estupefaciente”, deslocava-se “em passo acelerado em direção à sua residência, quando foi interpelado pelos polícias e, sem que nada o fizesse prever, desferiu um empurrão a um dos agentes que bateu com a cabeça num objeto cortante”.

No âmbito da ação, os elementos da PSP apreenderam ao suspeito 281 doses individuais de haxixe, 0,72 gramas de liamba, dois telemóveis, uma faca com resíduos de produto estupefaciente e 125 euros.

O detido foi presente à autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas.

Na ocasião, a PSP deteve, ainda, um homem de 28 anos, por resistência e coação, por ter adotado um comportamento desobediente e desafiante, “interferindo na ação policial”.

Na terça-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, na freguesia da Misericórdia, dois homens, com 21 e 23 anos, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

“No decorrer da ação policial, os polícias aperceberam-se de movimentações suspeitas junto ao Miradouro de Santa Catarina pelo que se aproximaram, de forma discreta, de dois suspeitos que abordavam constantemente transeuntes que por ali passavam”, referiu a fonte.

Foram apreendidas 69,52 doses individuais de haxixe, uma balança de precisão, uma faca e diversas folhas de papel de alumínio.

Os detidos, já com antecedentes criminais pela mesma natureza, foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, sendo-lhes aplicadas as medidas de coação de apresentações quinzenais.

O mesmo Comando Metropolitano da PSP também deteve, na quarta-feira, uma mulher de 41 anos, pela alegada prática de um crime de furto qualificado.

“Após investigação, foi possível imputar pelo menos 10 crimes praticados por esta suspeita que, com recurso a escalamento e arrombamentos, introduzia-se nas habitações, estabelecimentos e viaturas, de onde furtava bens cujo valor patrimonial ascende aos 3.000 euros”, adiantou.

A arguida foi presente à autoridade judiciária competente e aguarda as ulteriores fases processuais em prisão preventiva.

No âmbito da sua atividade operacional, nas últimas 24 horas, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa efetuou várias ações operacionais que culminaram com 53 detenções, sendo 14 por condução sem habilitação legal, 22 por condução sob efeito do álcool, 10 por tráfico de estupefaciente, duas por resistência e coação sob funcionário, uma por posse de arma proibida, duas por outros crimes e duas detenções por cumprimento de mandados.

Na sequência das detenções, a PSP destaca a apreensão de 84,160 doses de canábis, 148,800 doses de cocaína e 267,700 doses de heroína.