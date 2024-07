Segundo o The Guardian, a peça foi interrompida durante dez minutos na ante-estreia no Almeida Theatre, depois de vários espectadores, na sua maioria homens, terem pedido assistência médica após uma cena gráfica sobre aborto.

O drama de duas horas, que estreou em Amesterdão em 2022 antes da sua estreia no Reino Unido, apresenta uma cena gráfica de aborto na rua a meio do filme.

Nesse momento, um homem nas primeiras filas indicou que se estava a sentir a desmaiar, enquanto as pessoas que se encontravam nas proximidades faziam gestos para que alguém ajudasse. O homem foi levado para o exterior, para a zona do bar, onde se juntaram alguns outros espectadores que também disseram sentir-se a desmaiar.

Durante a pausa, um outro membro do público terá gritado que a cena “era uma vergonha” e que “não tinha havido qualquer aviso”, conta o jornal britânico.

Todavia, os atores em palco responderam ao homem e disseram que havido “avisos sobre o aborto” nas orientações do teatro. De facto, o site que anuncia a peça refere que "The Years" contém "conteúdo sexual, uma representação gráfica do aborto, um encontro sexual forçado e sangue".

No total, quatro pessoas foram assistidas no teatro.

"The Years", dirigida por Eline Arbo, conta a história pessoal e política de uma mulher, tendo como pano de fundo a rápida mudança da Europa do pós-guerra — desde os avanços nos direitos reprodutivos até aos retrocessos, como o sexismo no local de trabalho.

Baseada na autobiografia "Les Années", da vencedora do Prémio Nobel Annie Ernaux, cinco atores assumem o papel da protagonista em diferentes idades.