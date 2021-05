“Houve uma deflagração, possivelmente motivada pela acumulação de gases de cola, da qual resultaram quatro feridos: um crítico, um grave e dois ligeiros”, disse Rodrigo Bertelo à agência Lusa.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, os feridos crítico e grave têm “queimaduras de 2.º e 3.º grau em 60% a 70% do corpo, sendo que um deles, provavelmente, tem também queimaduras nas vias aéreas”.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de Abrantes, acrescentou.

Segundo Rodrigo Bertelo, as vítimas estavam a “fazer trabalhos de colagem de chão em vinil numa composição de um comboio” quando se deu a explosão.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém precisou que o alerta foi dado às 10:51 e que estiveram no local duas corporações de bombeiros (Entroncamento e Vila Nova da Barquinha), a PSP e o INEM, num total de 20 operacionais.

Os meios foram desmobilizados às 12:04, acrescentou a mesma fonte.