Em comunicado, o AMN explica que os quatro jovens foram resgatados por elementos do Projeto “SeaWatch” e pelos nadadores-salvadores que se encontravam de serviço nesta praia do concelho de Cascais, no distrito de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, a ocorrência teve lugar pelas 16:05, sendo destacados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais e das corporações de bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana.

“Um dos jovens foi assistido no areal pelos elementos do Projeto “SeaWatch”, em colaboração com os nadadores-salvadores, tendo sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana. As outras três vítimas encontravam-se bem fisicamente, não tendo sido necessário prestar assistência médica, tendo abandonado a praia pelos próprios meios”, descreve a nota.