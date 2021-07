Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Quatro pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um acidente com cinco viaturas, no Eixo Norte-Sul (IP7), no sentido Lisboa-Camarate, estando o trânsito a ser desviado para rotunda da Ameixoeira, informou à agência Lusa a PSP.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA