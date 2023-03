Quatro soldados colombianos morreram no domingo, quando o helicóptero militar em que viajavam se despenhou no município de Quibdó, na região de Chocó, no oeste da Colômbia.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, disse na rede social Twitter que não houve sobreviventes no acidente aéreo. "Há alguns minutos, um helicóptero do exército despenhou-se em Quibdó enquanto executava uma operação de abastecimento. Dei ordem às autoridades para se deslocarem imediatamente à área para responderem à emergência e investigarem as causas", escreveu.