Segundo a AHRESP, o documento entregue ao Governo foi amplamente discutido com empresários do setor de várias tipologias, realidades de estabelecimentos e regiões, e teve também em conta as experiências internacionais decorridas até ao momento. Da proposta faz também parte a criação de um selo distintivo atribuído aos estabelecimentos que respeitem as boas práticas para ajudar à confiança dos consumidores.

