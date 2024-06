Segundo a CNN Portugal, duas pessoas ficaram feridas na sequência da queda de uma aeronave junto ao aeródromo de Leiria, estando neste momento a estrada nacional 109 cortada ao trânsito, tendo a aeronave ocupado a via quando estava a tentar aterrar.

De acordo com os mesmo meio, a aeroanve colidiu contra um cabo que estava na zona.

As vítimas encontrava-se encarceradas no local, com vários meios a serem mobilizados para o local desde os bombeiros, a Polícia de Segurança Pública, a Proteção Civil Municipal, a empresa E-Redes e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).