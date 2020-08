"O pior foi os quatro clientes que ficaram feridos" e foram transportados para o hospital, disse Miguel Melo Bryner, diretor do Évorahotel, referindo que os estragos, além da parede, estão confinados "a algumas mesas e cadeiras do restaurante".

O responsável relatou que o revestimento em xisto de uma parede desabou e caiu em cima de algumas mesas do restaurante, tendo atingido quatro clientes, que estavam a tomar o pequeno-almoço, e que sofreram ferimentos.

Segundo Miguel Melo Bryner, a unidade hoteleira vai "averiguar as causas do acidente" e acionar o seguro para "dar resposta aos danos causados", quer pessoais, quer materiais.

Fonte do gabinete de comunicação do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) disse à Lusa que os quatro clientes do hotel sofreram ferimentos ligeiros.