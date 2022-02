Taras Ostapchuk disse à agência Associated Press que esperava juntar-se a soldados ucranianos ou milícias civis que tentavam travar o avanço das tropas russas em direção à capital,Kiev, e outras partes da sua pátria.

"Todos os cidadãos ucranianos devem ser defensores da nossa pátria porque esta está a ser sujeita à agressão russa", disse o ucraniano numa conversa telefónica algumas horas depois de ter sido libertado após a sua detenção em Maiorca, onde o iate está atracado e pouco antes de embarcar num voo para a capital polaca, Varsóvia.

O tripulante do barco de luxo atracado em Port Adriano, em Palma de Maiorca, tinha sido preso no sábado depois de tentar afundar o barco para prejudicar o seu patrão, a quem acusa de fabricar helicópteros com os quais o seu país está a ser atacado, segundo noticiaram as publicações online do arquipélago Última Hora e o Diário de Maiorca.

Os jornais relatam que a Guarda Civil prendeu o marinheiro ao meio-dia de sábado pelos danos causados a um iate propriedade de Alexander Mijeev, um executivo sénior de uma corporação que fabrica equipamento militar.

O homem preso explicou em tribunal que abriu várias válvulas na casa das máquinas do barco com o objetivo de afundar o iate, após ver ataques a edifícios civis na sua cidade, Kiev, por parte do exército russo que invadiu a Ucrânia.

Taras Ostapchuk alertou os seus companheiros para abandonarem o navio, mas eles avisaram os serviços de assistência portuária para evitar que o navio se afundasse.

Quando preso, o sabotador alegou que o proprietário do iate de luxo era um criminoso que se estava a enriquecer com as armas que estão a matar os seus compatriotas.

Após ter sido levado a tribunal, foi posto em liberdade provisoriamente.