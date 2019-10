A “mudança” foi outro desafio que se instalou nos discursos, pela eventualidade de o PDK perder finalmente o poder, já que os seus três principais adversários manifestarem total indisponibilidade para qualquer aliança pós-eleitoral com a formação do Presidente Hashim Thaçi, que domina a vida política kosovar desde o final da guerra em 1999.

De acordo com as sondagens, o escrutínio de domingo pode provocar outra situação inédita: Vjosa Osmani, primeira candidata pelo LDK (centro-direita), poderá tornar-se na primeira mulher a dirigir o Kosovo, onde os homens são hegemónicos nos postos de liderança.

A LDK tem surgido à frente das sondagens e caso vença, o presidente Hashim Thaçi deverá confiar a esta jurista de 38 anos a tarefa de formar uma coligação. Caso obtenha sucesso, será a nova primeira-ministra. Deputada desde 2011, Vjosa Osmani, que estudou nos Estados Unidos, referiu à agência noticiosa AFP que tem resistido à “animosidade” de uma classe política que demonstrou “não estar à altura de garantir a prosperidade” aos 1,8 milhões de habitantes do Kosovo e “traiu o povo”.

A situação económica do Kosovo permanece preocupante e milhares de pessoas, sobretudo jovens, continuam a abandonar a região devido à ausência de perspetivas, diariamente confirmadas pela persistência de um desemprego endémico.

Perante este cenário, é possível admitir que o PDK seja afastado do poder, após se ter tornado para setores importantes da população no símbolo da corrupção e do crime organizado.

Este partido apresenta como cabeça de lista Kadri Veseli, na liderança desde 2016, ex-presidente do parlamento e antigo chefe dos Shik, os serviços secretos do exercito de libertação do Kosovo (UÇK). E voltou a apostar na cartada patriótica, utilizando ainda as suas ligações clientelistas na administração pública e grandes empresas.

O ex-primeiro-ministro Ramush Haradinaj, antigo comandante do UÇK e que liderava uma ampla coligação governamental, também joga a sua sobrevivência política.

Haradinaj demitiu-se em 19 de julho, após ser convocado pelo Tribunal especial para o Kosovo, com sede em Haia, como suspeito de crimes de guerra no decurso da “guerra do Kosovo” (1998-99), o último conflito na ex-Jugoslávia.

No campo oposto, a “batalha” entre os sérvios kosovares decorreu sobretudo a nível interno, com dois campos opostos: os apoiantes do homem forte da Sérvia, o Presidente Aleksandar Vucic, reunidos em torno da Lista Srpska, e uma candidatura comum de dissidentes, unidos para propor uma alternativa menos submissa a Belgrado.

Apesar de quase ausente na campanha, por permanecer uma “batata quente”, a conclusão de um acordo definitivo com Belgrado para garantir o reconhecimento da independência da sua antiga província do sul permanece a principal questão para os dirigentes de Pristina.

“Um governo que não tenha uma abordagem positiva do diálogo com a Sérvia não será tolerado pelos ocidentais”, assinalou o analista político Arton Muhaxhiri, interrogado pela agência noticiosa AFP.

“O futuro primeiro-ministro será alguém que seja capaz de se alinhar com o presidente Thaçi para concluir um eventual acordo com a Sérvia… Se possível antes das eleições na Sérvia e nos Estados Unidos, no próximo ano”, admitiu um diplomata sob anonimato.

Os EUA designaram um emissário especial para o Kosovo com o objetivo de alcançar este acordo, e responsáveis europeus têm intensificado as deslocações a Belgrado e Pristina.

A questão do radicalismo religioso foi outro tema pouco abordado, mas que permanece latente quando no Kosovo têm surgido sinais de um reforço de práticas religiosas mais rigorosas.

Cerca de 90% dos habitantes, na larga maioria albaneses, declaram-se muçulmanos e praticam na maioria um “islão liberal”, com tradição nos Balcãs.

No entanto, o radicalismo tem-se propagado, em particular através de imãs que se deslocaram à Arábia Saudita, que também financiou a construção de várias mesquitas.

Mais de 400 kosovares juntaram-se às fileiras ‘jihadistas’, em proporção a percentagem mais elevada em toda a Europa. Cerca de 70 foram mortos, 200 regressaram e perto de 50 foram julgados por terrorismo, incluindo uma dezena de imãs.

As autoridades têm reafirmado o seu empenho no combate à radicalização. E apesar das acusações de islamofobia, têm mantido a interdição do véu para as funcionárias estatais e para as alunas das escolas públicas.