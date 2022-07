"Foi feita uma reunião entre a Agência Portuguesa do Ambiente e um conjunto de empreendimentos turísticos do Algarve, onde ficou decidido um racionamento e uma gestão dos limites do consumo de água que podem adotar. Isto quer dizer que há uma limitação da água por parte desse setor", declarou o ministro do Ambiente.

A medida aplica-se a espaços verdes ou a campos de golfe, não estando previsto impor limites ao consumo humano.

Ao Jornal de Notícias, fonte da tutela acrescentou que "o objetivo é atingir a poupança de um milhão de litros de água", não sendo claro qual o limite imposto aos empreendimentos.

“A situação de seca hidrológica é a mais grave deste século e exige uma poupança de água da parte de todos. Hoje acrescentamos um conjunto de medidas às medidas que já tinham sido adotadas”, destacou o ministro do Ambiente.

As declarações do ministro foram feitas em conferência de imprensa no final da 10.ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), na Secretaria de Estado do Ambiente, em Lisboa.

O ministro avançou ainda com um reforço de vários sistemas de abastecimento em Trás-os-Montes: uma obra de ligação ao sistema do Alto Rabagão ao Sistema do Arcossó, o prolongamento do Pinhão ao sistema adutor de Vila Chã, e a reativação da captação de Camba para redução do volume captado na albufeira de Sambade.