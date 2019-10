Em comunicado, a Associação Portuguesa de Radiologia, Neurorradiologia e Medicina Nuclear (Apranemn) diz que estas ofertas formativas nas áreas do diagnóstico médico por imagem muitas vezes estão abertas a profissionais “não médicos”, sob a forma de “cursos de ecografia” sem qualquer acreditação, não só da qualidade dos formadores como das temáticas e conteúdos.

Muitas delas – acrescenta – conferem certificado/diploma e não são sujeitas “a qualquer restrição legal ou ação fiscalizadora”.

A Apranemn insiste que “não se forma um especialista em imagem numa ação de formação de algumas horas ou mesmo dias” e recorda que “um médico radiologista tem cinco anos de formação específica (intensiva e exclusiva) em imagem, para além dos sete anos de formação em medicina, sendo sujeito a múltiplas avaliações, não só durante os períodos formativos como durante toda a carreira”.

“Só assim é possível garantir as necessárias competências formativas, devidamente reconhecidas pelo colégio da especialidade e pela Ordem dos Médicos, com conferência do grau de médico especialista em Radiologia”, defende.

A associação diz ainda que, no passado dia 31 de julho, reuniu na Assembleia da República com os representantes para a área da saúde dos grupos parlamentares do PS e do PSD e que entregou pessoalmente ao presidente do Conselho Nacional de Saúde documentação alertando para a necessidade de regulamentar estas práticas.