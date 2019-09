Jacques Chirac, que assumiu a Presidência francesa entre 1995 e 2007, encontrava-se doente há vários anos e estava afastado da vida pública.

Os mandatos de Chirac como presidente ficaram marcados pelo “não” à segunda guerra do Iraque, iniciada pelos Estados Unidos em 2003, pelo fim do recrutamento militar, pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado francês por crimes nazis na Segunda Guerra Mundial e pelas posições sobre a degradação do ambiente.

Chirac também foi o primeiro presidente francês condenado pela Justiça.

Em 2011, Jacques Chirac foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por um caso de emprego fictício quando era presidente da Câmara de Paris.

Jacques Chirac conseguiu conquistar a Presidência francesa em 1995, depois de duas candidaturas sem sucesso (em 1981 e em 1988).