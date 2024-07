Um adolescente nativo americano que foi recentemente considerado como o rapaz com o cabelo mais comprido do mundo diz-se orgulhoso por poder representar a sua tribo e a sua família, conta o The Guardian.

Reuben Looks Twice Jr. refere que "culturalmente, o povo Lakota tem cabelo comprido", pelo que o feito atingido homenageia as suas origens. "Faz parte do nosso Nagi [espírito em Lakota]. É quem eu sou".

Como acontece com muitos outros povos indígenas americanos, esta tribo considera o cabelo um símbolo cultural sagrado que representa a ligação com a alma, a família e a comunidade.

O rapaz cortou o cabelo pela última vez quando tinha dois anos. Inicialmente, os seus pais deixaram-no não cortar o cabelo enquanto crescia em Rapid City, no Dakota do Sul, porque as máquinas de cortar cabelo o assustavam. E assim chegou à medida atual: 161 cm.

Habitualmente, Reuben usa o cabelo entrançado e há cuidados que tem todos os dias. Lava-o todas as manhãs durante 20 minutos com champô e amaciador e depois seca-o durante uma hora antes de passar mais 10 minutos a desembaraçar, escovar e entrançar novamente o cabelo.

E não pretende cortar o cabelo no futuro. Não é só porque espera deixar a família e a tribo orgulhosas, mas porque ao completar 18 anos também se qualificaria para o recorde do Guinness que reconhece o homem com o cabelo mais comprido do mundo.