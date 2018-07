Os doze rapazes e o treinador presos no interior de uma gruta no norte Tailândia vão sair do hospital esta quarta-feira, um dia mais cedo do que o previsto. Após a alta, os jovens vão dar conferência de imprensa coletiva anunciou um porta-voz do governo tailandês.

Os doze rapazes e o do treinador vão sair mais cedo do hospital onde foram internadas desde que foram resgatadas da gruta. Os médicos decidiram antecipar para esta quarta-feira a alta e as autoridades tailandesas anunciaram que o grupo dará uma conferência de imprensa coletiva antes de seguir para casa. "O motivo de se realizar uma entrevista coletiva, esta noite, é que os meios de comunicação têm muitas perguntas e depois [os jovens] poderão voltar para a sua vida normal, sem o assédio dos jornalistas", declarou o porta-voz do governo Sunsern Kaewkumnerd à AFP. A entrevista coletiva será monitorizada por especialistas e o departamento de relações públicas da província de Chiang Rai solicitou as perguntas antecipadamente para submetê-las aos psiquiatras. O programa chamado "Enviando os Javalis Selvagens para Casa", em referência ao nome da equipa de futebol dos rapazes, será transmitido pelas principais estações de televisão tailandesas e terá a duração de cerca 45 minutos, revelou Sunsern, acrescentando que será algo informal e terá um moderador. "É provável que [os jovens e treinador] sigam para as suas casas logo após a entrevista", disse ainda Sunsern. Os médicos deram instruções às famílias dos jovens, com idades entre 11 e 16 anos, para que evitem falar com jornalistas durante um período de pelo menos um mês após o regresso a casa. Após nove dias desaparecido, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilómetros da entrada da caverna inundada. As arriscada operação de resgate dos "Javalis Selvagens" terminou com sucesso no passado dia 10 de julho, depois do resgate faseado dos rapazes e do treinador.