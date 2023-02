Na sequência de uma denúncia, dando conta de que uma raposa se encontrava no interior de um tanque de água, em Vila Pouca de Aguiar, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR deslocaram-se ao local, onde foi possível confirmar a presença de uma raposa-vermelha que se encontrava aparentemente debilitada e com sinais de ferimentos visíveis numa pata.

As raposas Vulpes vulpes, conhecidas por raposas-vermelhas, são muito comuns em Portugal e têm fama por serem oportunistas.

Estes canídeos, astutos e matreiros, têm por hábito caçar de noite e, geralmente, apontam para animais pequenos como coelhos e lebres, podendo incluir roedores, aves, peixes e insetos.

GNR resgata raposa-vermelha em Vila Pouca de Aguiar créditos: GNR

Em comunicado enviado às redações, os militares da GNR procederam ao resgate e transporte da raposa ferida para "o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real (CRAS/HV UTAD), para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural".

O Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental.

Para o efeito, a GNR lança o apelo para a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que funciona em permanência e serve para a denúncia de infrações ambientais, esclarecimento de dúvidas e ajuda para este tipo de situações.