Bashar Barakah Jackson, mais conhecido pelo nome artístico Pop Smoke, foi assassinado esta quarta-feira durante um assalto à sua casa em Los Angels.

Com apenas 20 anos, o músico norte-americano era um dos nomes do cartaz do festival Rolling Loud, que acontece este verão no Algarve, em Portimão. Pop Smoke iria atuar no dia 8 de julho.

Segundo o site TMZ, tudo aconteceu durante esta madrugada quando dois homens, armados, que usavam máscaras invadiram a casa do rapper. Depois dos disparos, Barakah Jackson ainda foi levado para o hospital Cedars-Sinai, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves.

Os suspeitos terão sido vistos a fugir a pé e ainda se encontram em fuga.

Pop Smoke lançou o seu último álbum em julho de 2019, no qual se incluia o single "Welcome to the Party", considerada um dos hits do verão nos Estados Unidos. Meses depois, Nicki Minaj viria a fazer um remix da música. Entre os trabalhos do rapper inclui-se também a música "Gatti", gravada com Travis Scott.