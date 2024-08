O trânsito foi cortado no IP4, nos dois sentidos, no troço entre os nós de Ansiães e Campeã, cerca das 08:00 do dia 21 de março, depois de terem sido identificados danos estruturais numa passagem hidráulica localizada ao quilómetro 77,015, o que provocou o abatimento da plataforma rodoviária.

A empreitada de reparação da passagem hidráulica teve início em junho e, segundo disse, na altura, a IP a intervenção envolveu um investimento de 260 mil euros e a obra compreendeu, entre outros trabalhos, a construção de uma nova passagem hidráulica, em betão armado, bem como a consequente reabilitação da plataforma rodoviária.

Com a concretização desta obra foi assegurada a integral reposição das condições de circulação naquela via, que atravessa a serra do Marão e teve como via alternativa a Estrada Nacional 15 (EN15) e o Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4), uma via sujeita ao pagamento de portagens.