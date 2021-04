Numa nota enviada à agência Lusa, a DGRSP informa que o homem, doente do foro psiquiátrico, foi recapturado esta manhã nas imediações do hospital prisional, na zona de Caxias, na sequência de uma operação do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP).

“A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa que o internado que ontem [quinta-feira], dia 15 de abril, se evadiu do Hospital Prisional de São João de Deus em Caxias foi esta manhã recapturado, nas imediações deste hospital”, adianta a entidade.

Na quinta-feira, um recluso fugiu durante a tarde das imediações do Hospital Prisional de São João de Deus, enquanto estava a apanhar ervas.

Na altura, a DGRSP referiu que o homem de 31 anos se evadiu quando estava “integrado numa brigada de trabalho”.

Segundo a DGRSP, foi aberto um processo de averiguações interno para apurar as circunstâncias em que a ocorrência teve lugar.

O processo de averiguações está a cargo do serviço de Auditoria e Inspeção Sul, que é coordenado por Juíza de Direito.

“O internado envolvido nesta ocorrência é do sexo masculino, tem 31 anos e havia cometido crime de roubo”, acrescentou ainda DGRSP na quinta-feira.