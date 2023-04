"Acredito que a sua vida está em perigo", escreveu Bout numa mensagem enviada a Trump e que exibiu à imprensa em Moscovo. "O governo (do presidente Joe) Biden não vai se conformar em apenas arrastá-lo para o complexo industrial tribunal/prisional".

"Eles preferem acabar com a tua vida do que deixar que te ponhas no caminho deles", acrescentou Bout a Trump. "És bem-vindo na Rússia. Aqui encontrarás um refúgio seguro e poderás liderar a luta pelo povo americano", acrescenta a mensagem.

Viktor Bout foi detido em 2008 na Tailândia e condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos.

O traficante de armas foi entregue à Rússia em dezembro do ano passado em troca da jogadora de basquetebol norte-americana Brittney Griner, que tinha sido condenada por tráfico de droga na Rússia.

Moscovo e Washington realizaram várias trocas de prisioneiros nos últimos anos.

A Rússia ainda tem pelo menos três cidadãos norte-americanos nas suas prisões, incluindo o jornalista Evan Gershkovich, detido na semana passada pela acusação de espionagem.