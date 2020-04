"O ano novo é dado a resoluções e foi isso mesmo que José fez. Depois da passagem de ano, logo na primeira semana de janeiro, inscreveu-se no ginásio do seu bairro com o objetivo de começar a levantar-se cedo para, antes do trabalho, "atacar" a passadeira e algumas máquinas que o permitissem fazer algum desporto e levar uma vida menos sedentária. Contudo, pouco tempo depois, teve uma novidade profissional muito aliciante: uma promoção, com aumento de salário e regalias, mas também com novas responsabilidades que lhe tirariam a disponibilidade para ir ao ginásio.

Tendo em conta todo este cenário, José chegou à conclusão de que não iria ter tempo para ir correr na passadeira e que, por essa razão, o melhor seria mesmo cancelar a inscrição no ginásio.

Deslocou-se às instalações para terminar o contrato, mas disseram-lhe que não era possível, uma vez que já estava fidelizado. José argumentou que estava dentro dos 15 dias para cancelar o contrato, mas isso de nada adiantou. Fez uma queixa no livro de reclamações, porque àquela hora não estava um superior com quem pudesse falar, e nos dias que se seguiram fez várias chamadas e enviou diversos e-mails, a fim de perceber como ficou fidelizado e como poderia cancelar a inscrição de um ginásio do qual nunca usufruiu verdadeiramente. As respostas foram todas unânimes: teria que continuar a pagar a mensalidade durante um ano."

Este relato parece-lhe familiar? A história acima apresentada é fictícia (ainda que baseada em factos reais) mas o seu final não poderia estar mais próximo da realidade.

Contudo, tal como em muitos outros temas da nossa vida, às vezes a melhor forma de resolver um problema é mesmo pedir ajuda. A plataforma "Reclamar", da DECO PROTESTE, foi criada precisamente com esse propósito.

O processo, esse, é muito simples: acedendo à plataforma online, pode preencher um formulário onde pode descrever a reclamação e enviá-la diretamente para a empresa; depois a DECO PROTESTE entra como organismo mediador, reenviando a referida reclamação para a empresa em questão e devolvendo a resposta assim que chegar; por último, caso a justificação da empresa (e eventuais passos a tomar) não seja do seu agrado, pode sempre recorrer aos juristas para procurar novos caminhos para a resolução do problema.

Para além da facilidade no envio de uma reclamação, a plataforma "Reclamar" beneficia ainda da força do nome da DECO PROTESTE, sendo a pressão pública um argumento eficaz para a resolução dos problemas.

Adicionalmente, desde o momento em que a reclamação é enviada passam, em média, seis dias até receber uma resposta de volta, o que ajuda ao planeamento e gestão de expetativas de quem está a reclamar. Às vezes, é "só" mesmo preciso pedir ajuda.