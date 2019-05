O ministro referiu que vão “ser tidas em conta a opinião dos profissionais” nos trabalhos de restauro da catedral.

“Existem regras específicas que se aplicam à recuperação do património construído formalizadas no código do património e que também correspondem à excelência da França nesta área. Escusado será dizer que estas regras serão aplicadas, eu serei o fiador, é o meu compromisso”, acrescentou.

A catedral encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, em 15 de abril, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto.

A origem acidental do incêndio, um curto-circuito, continua a ser privilegiada. Mas de momento a causa não está esclarecida, e os resíduos calcinados deverão ser analisados ao pormenor para detetar o menor indício.

Apesar de ter sido evocada, a tese de uma ação criminosa parece afastada.