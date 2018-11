Jorge Lopes, da PEV Entertainment, adiantou que a “montagem do estaleiro começou em fevereiro” e que, desde então, a cúpula “foi toda renovada, incluindo as suas 800 janelas”, pelo que “já não chove” no interior do espaço que a Câmara do Porto concessionou a privados por 20 anos, com vista à reabilitação, exploração e instalação de um centro de congressos.

Nos termos do contrato assinado em 2017 entre a autarquia e o consórcio PORTO CEM PORCENTO PORTO (também detido pela construtora Lucios), as empresas comprometeram-se a reabilitar o Rosa Mota “no prazo de dois anos” e a pagar quatro milhões de euros à autarquia pela utilização e exploração do equipamento durante 20 anos”.

O responsável da PEV assegura que a empreitada relativa ao edifício projetado em 1952 pelo arquiteto José Carlos Loureiro está a decorrer “conforme programada”, prevendo-se que esteja pronta “em maio ou junho” de 2019.

Jorge Lopes descreveu ainda que, desde fevereiro, foi também feito o “rebaixamento do piso -1, onde existiam armazéns e onde vai ser instalado um auditório”.