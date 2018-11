“A difusão de conteúdos relacionados com o inquérito é prejudicial na medida em que expõe dados pessoais de testemunhas e impede o avanço das investigações”, argumentou o juiz Gustavo Gomes Kalil no despacho judicial, publicado no sábado no site do jornal O Globo, que integra a cadeia de informação.

A decisão fora solicitada pela polícia e pelo Ministério Público do Rio, que está encarregado da investigação.

A TV Globo, que teve acesso a excertos dos relatórios da investigação na semana passada, disse que já havia transmitido dois tópicos, mas que evitara “mostrar elementos que poderiam representar um risco para as testemunhas e para a investigação”, cumprindo os seus objetivos editoriais.

O canal acrescentou que respeitará a decisão do juiz, mas tentará anulá-lo no recurso, considerando que “viola seriamente a liberdade de imprensa e o direito da população à informação, especialmente para um caso que desperta grande interesse no Brasil e no exterior”.