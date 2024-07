Utentes apanham um autocarro dos transportes alternativos ao antigo serviço ferroviário entre Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã que foram criados como solução provisória pela Metro Mondego, mas que se mantém há quase 15 anos com diversos transtornos para a vida dos utentes, Miranda do Corvo, 30 de abril de 2024. (ACOMPANHA TEXTO DE 05-05-2024) PAULO NOVAIS/LUSA

Lusa