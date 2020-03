A France-Presse refere que é impossível verificar de momento a versão deste grupo sírio encontrado na Grécia mas sublinha que os relatos são semelhantes a outrs ocorridos na mesma zona depois de Ancara ter anunciado que não vai impedir a passagem dos refugiados para o espaço da União Europeia.

Após o anúncio, milhares de pessoas dirigiram-se para território grego apesar das medidas de força adotadas pelas autoridades de Atenas que usou granadas de gás lacrimogéneo e canhões de água.

De acordo com as Nações Unidas, no sábado, cerca de 13 mil refugiados encontravam-se na fronteira entre a Turquia e a Grécia.

Segundo a France-Presse, no domingo juntaram-se mais dois mil refugiados no mesmo local.

Na segunda-feira a Turquia ameaçou que “milhares” de pessoas “vão entrar na Europa”, tendo o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pedido à Europa para que “assuma a sua parte de responsabilidade” no acolhimento de migrantes e de refugiados da Síria, depois de abrir as fronteiras para o espaço comunitário europeu, na tentativa de obter mais apoio ocidental para o conflito na Síria.

A polícia grega fala do aumento do fluxo de refugiados que chegam à zona de fronteira vindos da Turquia.

A mesma fonte policial indica que são refugiados da Síria, Afeganistão, Somália, Paquistão e Marrocos.