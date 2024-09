As sondagens à boca das urnas mostram que a AfD (Alternativa para a Alemanha) ganha na Turíngia (33,5%) com uma vantagem de seis pontos percentuais e fica em segundo na Saxónia por uma margem de 1,5 pontos, dando por muito pouco a vitória aos conservadores da CDU.

A União Democrata-Cristã (CDU) da Turíngia já disse que vai procurar entendimentos para conseguir formar governo estadual, reafirmando que não haverá alianças com a AfD, que também aparece à frente nas sondagens das eleições que terão lugar a 22 de setembro, em Brandemburgo.

A Turíngia foi governada pela CDU até há dez anos, altura em que o Estado virou à esquerda. A Saxónia é governada pela União Democrata-Cristã desde a reunificação, em coligação com os Verdes e o SPD (Partido Social-Democrata) desde 2017.

Liderado pelo chanceler Olaf Scholz, o SPD não conseguiu passar dos 8,5%, segundo as sondagens — precisa de um mínimo de 5% para ter representação parlamentar estadual, que fica assim assegurada. Os partidos no poder em Berlim (SPD, Os Verdes e FDP) estão, no entanto, a perder influência em diversos Estados alemães de Leste.

A Alemanha e a Europa têm, por isso, os olhos postos na Turíngia e na Saxónia neste domingo, onde a extrema-direita ganha território.