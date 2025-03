Portugal está sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.

“Temos o registo acumulado desde as 0h00 de dia 19 [quarta-feira] até às 7h00 de dia 20 [hoje] de 4.214 ocorrências das quais 2.314 quedas de árvores, 1.169 quedas de estruturas, 643 limpezas de via, 45 movimentos massa e 38 inundações”, disse à agência Lusa José Miranda, da ANEPC.

Segundo José Miranda, as regiões mais afetadas foram a Sub-Região da Grande Lisboa com 1.452 ocorrências, a Península de Setúbal com 456 e a Sub-Região do Oeste com 329.

José Miranda indicou também que foram mobilizados 14.560 operacionais, com o apoio de 4.901 meios terrestres.

“Por motivos de queda de uma árvore numa catenária, a Linha férrea de Cascais está interdita à circulação. Temos também o registo de danos no telhado de uma habitação que originou 13 desalojadas na Lourinhã, 10 dos quais foram levados para a Pousada da Juventude e três para casa de familiares.

De acordo com a ANEPC, a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama estão com velocidades limitadas.

"A Ponte 25 de Abril está com velocidade máxima de 60 quilómetros por hora e a Vasco da Gama 80. Estamos a desaconselhar a circulação naquelas pontes de veículos pesados com lona e motociclos”, adiantou.