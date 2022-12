Em declarações à agência Lusa, fonte dos sapadores avançou que, entre as 10:00 e as 12:00, “houve um pico de ocorrências, 34, sendo atualmente a única zona critica o túnel da Avenida João XXI, que se encontra fechado ao trânsito”.

“Um pouco por toda a cidade foram registadas inundações, sobretudo na zona ribeirinha de Pedrouços, o Eixo Norte-Sul próximo da Avenida de Ceuta e a Estrada de Chelas”, avançou o responsável.

De acordo com a mesma fonte, além das inundações em espaços públicos, há a registar “diversos lençóis de água um pouco por toda a cidade que se vão resolvendo por si próprios”.

“Com o tempo a melhorar, os lençóis de água vão-se resolvendo e os operacionais vão-se mantendo nos locais das inundações para resolver as situações”, disse.

O responsável adiantou ainda não ter previsão para a abertura ao trânsito no Túnel da Avenida João XXI, que liga o Campo Pequeno à Avenida Afonso Costa, no Areeiro.

O distrito de Lisboa esteve sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 10:00 e as 11:00 de hoje devido à previsão de precipitação, por vezes forte, ocasionalmente acompanhada de trovoadas.

O IPMA estendeu depois esse aviso até às 12:00.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.