“Após tratamento médico programado (…) para cancro esta manhã [quinta-feira], o rei apresentou efeitos secundários temporários que exigiram um curto período de observação no hospital”, refere o comunicado.

O Palácio de Buckingham acrescentou que o monarca regressou à sua residência privada, mas foi forçado a cancelar os seus compromissos agendados esta sexta-feira.

“Sua Majestade gostaria de enviar as suas desculpas a todos aqueles que possam ser incomodados ou desapontados como resultado disto”, pode ler-se na nota.

Carlos III, de 76 anos, está a ser tratado de um tipo de cancro não revelado há mais de um ano.

A saúde da família real está em destaque em 2024 após os anúncios do cancro do Rei Carlos III e, em março, do cancro da Princesa Kate.

Esta última anunciou em meados de janeiro que estava em remissão do cancro, cuja natureza também não revelou.

O rei, no entanto, retomou os seus compromissos no final de abril de 2024, dois meses e meio depois de ter anunciado o seu cancro.

E, em outubro passado, retomou as suas viagens ao estrangeiro, passando 11 dias na Austrália e em Samoa para a Cimeira da Commonwealth com a sua mulher Camila, fazendo uma pausa no tratamento.