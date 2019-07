Esta decisão de Felipe VI foi anunciada num comunicado da Casa Real divulgado após a reunião que o chefe de Estado realizou no Palácio da Zarzuela com a presidente do Congresso dos Deputados (parlamento), na qual Meritxell Batet lhe comunicou oficialmente a investidura falhada de Pedro Sánchez.

O Rei de Espanha indicou a Batet que não vai iniciar agora novas conversações com os líderes políticos e estará em contacto “regular e permanente” com a presidente do Congresso.

“Em todo o caso, e antes do final do prazo constitucional de dois meses desde a primeira votação da investidura, sua Majestade o rei realizará novas consultas”, segundo o comunicado.

Estas consultas terão como objetivo verificar se, em função da disponibilidade dos partidos com representação parlamentar, é possível propor um candidato que tenha os apoios necessários.

Caso contrário, novas eleições serão convocadas.