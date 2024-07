A mensagem pessoal do soberano britânico, cujo conteúdo não foi revelado, foi enviada a Donald Trump pela embaixada em Washington.

O ex-presidente americano, de 78 anos, novamente candidato à Casa Branca, foi ferido na orelha direita, no sábado, na Pensilvânia, e retirado com sangue no rosto de um comício, após vários disparos que deixaram um morto e dois feridos graves entre os espetadores.

Pouco depois do atentado, o novo primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, disse estar "consternado" por essa tentativa de assassinato e afirmou na rede X que "a violência política de qualquer forma não cabe nas nossas sociedades".

O líder britânico falou à tarde com Donald Trump, informou o serviço de comunicação do primeiro-ministro, para expressar as suas condolências às famílias das vítimas e desejar ao ex-presidente uma pronta recuperação.