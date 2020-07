O chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, adiantou que o Governo reviu o acordo de extradição com Hong Kong, ex-província britânica, sobre o qual falará ao parlamento, na segunda-feira.

No início do mês, a Austrália suspendeu o acordo de extradição com Hong Kong, em resposta às novas leis de segurança impostas pela China, que os críticos veem como a erosão do estado de Direito e das liberdades naquele território.

A lei sobre a segurança nacional imposta a Hong Kong pelo regime comunista de Pequim visa reprimir a subversão, a secessão, o terrorismo e o conluio com forças estrangeiras.

O ministro britânico acusou também o regime de Pequim de “graves e flagrantes” violações de direitos humanos contra os uigur, minoria muçulmana de origem chinesa, na província de Xinjiang (na ponta ocidental da China).