O regulador Ofgem salientou que o preço da energia, que define os preços para consumidores, aumentará em outubro para uma média de £ 3.549 por ano a partir dos atuais £ 1.971, culpando os custos crescentes do gás após a invasão russa da Ucrânia.

"O aumento (no limite) reflete o aumento contínuo dos preços globais do gás, que começaram a subir à medida que o mundo 'largou' a pandemia de Covid e foram levados ainda mais a níveis recordes pela Rússia, que desligava lentamente o fornecimento de gás para a Europa", salientou a Ofgem em comunicado.

A notícia provocou protestos de instituições de caridade que disseram que as famílias vão enfrentar um dos "Natais mais sombrios" dos últimos anos, com a inflação do Reino Unido já em dois dígitos e a previsão de atingir 13 por cento nos próximos meses devido a contas de energia descontroladas.