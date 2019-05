Theresa May sai da liderança do partido devido à pressão dos eurocéticos e de membros do governo insatisfeitos com a estratégia para fazer o Reino Unido sair da União Europeia (UE), cujo acordo foi chumbado três vezes no parlamento.

Entre estes, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e assumido candidato à sucessão Boris Johnson elogiou a “declaração muito digna” de May, a quem agradeceu pelo “serviço estoico ao nosso país e ao Partido Conservador”.

“Agora está hora de cumprir os seus pedidos: unirmo-nos e concretizar o ‘Brexit’, exortou, através do Twitter.

Dentro do governo, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, prestou homenagem à primeira-ministra.

“A concretização do ‘Brexit’ era sempre uma tarefa enorme, mas uma que ela enfrentou todos os dias com coragem e determinação”, vincou.

A ministra do Interior, Amber Rudd, também referiu a “grande coragem” de May, uma “funcionária pública que fez tudo o que pode para encontrar uma solução para o ?Brexit'”, acrescentando, “o seu sentido de missão é algo que todos deveriam admirar e aspirar”.

Theresa May anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.

A demissão da liderança será formalizada na sexta-feira 07 de junho para que a eleição comece na semana seguinte.

Enquanto primeira-ministra, May não pode renunciar até que esteja em posição de dizer à rainha Isabel II quem esta deve nomear como sucessor, pelo que se mantém em funções até que o partido tenha eleito um novo líder, o que não deverá acontecer até o final de julho.