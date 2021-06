O primeiro-ministro britânico, Boris Jonhnson, afirmou que não vai hesitar na hora de realizar as alterações e transferir países da lista verde para a vermelha, caso tal seja necessário.

De acordo com o The Telegraph, Portugal é um dos países em risco, devido aumento de novos casos que se tem verificado nos últimos dias, o que poderá voltar a impor uma quarentena obrigatória de 10 dias no regresso ao Reino Unido.

Atualmente, está em vigor um sistema de "semáforos", com três cores diferentes - verde, âmbar e vermelha - que varia em função do grau de risco do país de origem. Cada cor implica regras específicas diferentes em relação ao número de testes PCR necessários aquando do regresso ao Reino Unido, bem como a necessidade de quarentena.