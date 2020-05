O Reino Unido é o país da Europa mais afetado pela pandemia covid-19 e o segundo a nível mundial depois dos EUA.

O instituto de estatísticas britânico calculou, num estudo publicado hoje, que o excesso de mortalidade no Reino Unido já ultrapassa as 50 mil mortes no Reino Unido comparando com a média dos cinco anos anteriores.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.