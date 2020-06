O número de casos de contágio aumentou em 1.613 num dia, para 277.985.

Os valores têm variado todos os dias e podem ter discrepâncias pelo atraso dos registos administrativos das mortes durante o fim-de-semana.

Mas na segunda-feira o ministro da Saúde, Matt Hancock, congratulou-se por terem sido registadas 111 mortes relativamente ao dia anterior, o número mais baixo desde o início do confinamento, a 23 de março. “Continuamos a fazer progressos na redução de casos e estamos a controlar o vírus”, reivindicou.

Estatísticas oficiais publicadas hoje estimam que a mortalidade é maior, mais de 48.000 pessoas no Reino Unido, incluindo casos suspeitos e confirmados.

Os números divulgados semanalmente pelo instituto de estatísticas britânico ONS diferem dos balanços diários do Governo, que só contabiliza as mortes de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.