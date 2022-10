O antigo ministro das Finanças (no governo de Boris Johnson) será o novo primeiro-ministro do Reino Unido, e o primeiro não-branco na história britânica, graças ao apoio esmagador do grupo parlamentar do Partido Conservador, que fez desistir a única adversária.

Para serem elegíveis para a corrida a ministro, os deputados candidatos precisam do apoio de pelo menos 100 colegas (dos 357 deputados do Partido Conservador) até ao prazo desta segunda-feira às 14:00 locais (mesma hora em Lisboa).

Com a desistência de Penny Mordaunt, que não conseguiu os apoios necessário, e em virtude de ser o único candidato à liderança dos Tories, Sunak, de 42 anos, substitui Liz Truss como chefe do governo do Reino Unido.

No Twitter, Mordaunt agradeceu a todos os que a apoiaram e disse estar "orgulhosa" da campanha que protagonizou.

"Escolhemos o nosso primeiro-ministro. Esta é uma decisão histórica e mostra, mais uma vez, a diversidade e talento do nosso partido. O Rishi tem o meu total apoio", declarou.

"Pelo país, por cada um de nós e pelo Rishi, devemos unir-nos e trabalhar juntos para o bem da nação. Há muito trabalho a fazer", conclui Penny Mordaunt.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, demitiu-se na quinta-feira devido ao crescente descontentamento com o Governo, mas mantém-se em funções até ser escolhido um sucessor.

Quem é Rishi Sunak

Aos 42 anos Rishi Sunak é o mais jovem primeiro-ministro britânico em mais de 200 anos e o primeiro líder sul-asiático do país.

Nascido em Southampton, no sul de Inglaterra, Sunak é filho de pais indianos que nasceram na África Oriental e o criaram no interior de uma família de classe média, que fez um relevante esforço financeiro para lhe dar uma educação em colégios de prestígio.

Sunak estudou filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, tendo feito mais tarde um MBA na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, de onde partiu para o banco de investimentos Goldman Sachs, como gestor de fundos.

Foi ministro das Finanças no governo de Boris Johnson, tendo ficado em segundo lugar na corrida à sua sucessão no verão.