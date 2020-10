O presidente da Câmara dos Comuns, Sir Lindsay Hoyle, anunciou que a venda de álcool será proibida em todos os bares e restaurantes da Câmara dos Comuns, apesar de as restrições relacionadas com o coronavírus ainda permitirem que as instalações licenciadas funcionem livremente, noticiou o Guardian.

Sir Lindsay Hoyle afirmou que a proibição entraria em vigor no sábado e seria aplicável independentemente de ser servida comida. A medida foi anunciada depois de o secretário da saúde, Matt Hancock, ter anunciado que Londres entraria no estatuto de alerta de nível 2, segundo o qual ajuntamentos em casa entre pessoas de diferentes agregados passa a ser proibido. No entanto, os bares e restaurantes serão autorizados a permanecer abertos.

A região da cidade de Liverpool está sob medidas de nível 3, que impedem a abertura de bares, com exceção dos que servem comida. De acordo com as orientações do Governo, nas áreas de nível 3, só pode ser comprado álcool se for acompanhado por uma “refeição substancial”.

O presidente da Câmara dos Comuns explicou o que perante a decisão do governo, de mudar Londres para a categoria de alerta de nível 2, pediu às autoridades parlamentares que aplicassem medidas por forma a alinhar a Câmara dos Comuns com o quadro nacional.

Hoyle afirmou ainda que a comissão da Câmara dos Comuns irá reunir na segunda-feira para considerar outras medidas necessárias para proteger os deputados e funcionários do parlamento.