Defendem ainda que este índice pode “desvalorizar o mérito de candidatos que têm classificações inferiores a 17 valores, podendo até ser considerado incompatível com os objetivos de alargamento da base de recrutamento para o Ensino Superior”.

“Considera-se que seria mais adequado o uso de indicadores como o índice de procura”, sublinham.

Sobre o aumento de vagas nos cursos mais procurados, o CRUP propõe que seja considerado que "o aumento de vagas de 5 a 15% em pares instituição/ciclo de estudos com elevado número de candidatos em 1.ª opção no concurso nacional de acesso 2018-19 com nota de 17 ou superior, para além da aplicação obrigatória nas instituições sediadas em Lisboa e Porto, possa ser também aplicada, de modo opcional, nas outras instituições".

Apesar dos reparos, o presidente do CRUP, Fontainhas Fernandes, diz que “o projeto de despacho é um avanço”, sublinhando que “o Governo mantém preocupações com a coesão territorial, mas passa a atender a outros fatores igualmente importantes”.

No parecer, os reitores defendem que deve igualmente ser revisto o número máximo de ciclos de estudos, “prevendo a possibilidade do seu aumento, em articulação com a estratégia da instituição, condicionada à natureza inovadora e não redundante dos novos cursos e ao não aumento de vagas”.

Consideram também que se deve “repensar a redução do número de vagas dos cursos em regime pós-laboral” e “alterar as exceções às limitações decorrentes do nível de desemprego”.

A criação de condições para a construção de um perfil de especialização das instituições merece também o apoio do CRUP, embora os reitores reconheçam que “esta é, por si e para este efeito, uma medida com alcance limitado”.

Os reitores dão igualmente parecer positivo ao princípio da redução da oferta de vagas em áreas de baixa procura. “Entende o Conselho que o país não pode transigir com a manutenção de cursos com uma baixa procura sistemática, sobretudo quando não está em causa a sobrevivência de áreas de formação”, referem.

Sublinham também que é fundamental dar continuidade ao estudo iniciado pelo grupo de trabalho criado no ano passado para se poder avaliar o impacto das medidas de distribuição de vagas entretanto tomadas, valorizar as áreas de formação que tenham elevada procura, estimular as universidades a explorar eixos de especialização e racionalizar a oferta educativa com base em acordos com outras instituições e promover a oferta educativa em regime pós-laboral.

O CRUP considera ainda que “os resultados das opções tomadas relativamente à fixação de vagas devem ser devidamente monitorizados e discutidos”, frisando que “a distribuição de vagas deve ser perspetivada de forma ampla”.

“O estudo pode ser um instrumento central para criar um quadro institucional que avalie o conjunto da rede das instituições de ensino superior e que defina linhas de intervenção que permitam introduzir maior racionalidade no sistema”, escrevem os reitores.

Contudo, o CRUP considera fundamental que este esforço seja complementado com medidas especificas, que passam por “promover a coesão territorial e a diversificação do ensino superior, garantindo um ponderado equilíbrio entre oferta (número de vagas) e procura (número de candidatos), juntamente com o alargamento da base social de recrutamento de estudantes e a internacionalização das instituições”.

(Notícia atualizada às 14h20)