Estas são duas das medidas que o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) quer ver nos programas eleitorais dos partidos políticos que concorrem às eleições de outubro.

O presidente do CRUP, Fontainha Fernandes, apresentou hoje as principais propostas dos reitores para o desenho de “uma agenda política para o Ensino Superior para a próxima década”.

Na próxima semana, representantes do CRUP vão iniciar reuniões com representantes dos partidos políticos a quem vão fazer chegar as suas ideias que passam por aumentar o número de alunos no ensino superior, mas lembram que não basta abrir as portas das instituições, é preciso oferecer condições para que os estudantes terminem os estudos com sucesso.

Cerca de 40% dos alunos que abandonam o ensino superior fazem-no por razões financeiras e por isso o CRUP defende que é preciso reforçar os apoios sociais diretos e indiretos.

Atualmente, a bolsa mínima - 1.064 euros - é igual ao valor da propina máxima nos cursos de licenciatura e mestrados integrados, o que significa que serve apenas para pagar a propina.