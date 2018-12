“É estranho para nós moçambicanos, sabendo das nossas dificuldades, que as autoridades não aceitem o apoio da judiciária portuguesa”, disse à Lusa a líder da bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ivone Soares, momentos após um encontro com a mulher do empresário Américo Sebastião, Salomé Sebastião.

Para a chefe da bancada parlamentar do principal partido de oposição em Moçambique, a recusa das autoridades moçambicanas em receber a ajuda oferecida por Portugal mostra que há falta de vontade política para resolver o caso.

“Se houvesse vontade política, o comportamento das autoridades seria outro. Só se pode justificar esta apatia e este completo desinteresse com o facto de não haver vontade política”, observou Ivone Soares, que lembra que Américo Sebastião desapareceu no “momento mais negro deste país”, em alusão ao período mais conturbado da crise política e militar entre o Governo e a Renamo.

Por sua vez, o porta-voz da bancada parlamentar da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Galiza Matos, entende que as autoridades moçambicanas devem tratar deste caso com a responsabilidade exigida, considerando que está em causa a imagem de Moçambique.

“Está em causa também a imagem do país. O que nós entendemos é que Moçambique tem de merecer respeito a nível do mundo”, observou o deputado.

Galiza Matos não comentou sobre a recusa por parte das autoridades moçambicanas em receber ajuda da polícia portuguesa, mas garantiu que a bancada parlamentar do partido no poder em Moçambique vai analisar a nova petição submetida hoje pela esposa de Américo Sebastião.