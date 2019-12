Em janeiro, a Câmara Municipal de Lisboa irá apresentar o "Programa Renda Segura" que que prevê o arrendamento de imóveis a proprietários de alojamento local, imóveis desocupados ou prédios livres com o objetivo de posteriormente os subarrendar a preços acessíveis. A notícia foi avançada pelo jornal Expresso e divulgada pela autarquia no seu site e redes sociais.

A autarquia propõe-se pagar uma renda fixa durante 5, 10 ou 20 anos, eliminando assim o risco de oscilações no mercado de arrendamento, e acrescendo ainda isenções fiscais. Os destinatários dos imóveis serão famílias da classe média que se inscrevam no programa de rendas acessíveis. O valor máximo das rendas será. no máximo, 30% do rendimento líquido, e as casas colocadas no Portal Habitar Lisboa.

Como "Programa Renda Segura", a câmara espera juntar mais 1000 casas aos imóveis disponíveis para arrendar no âmbito do programa de rendas acessíveis que conta com um portefólio manifestamente baixo face à procura registada: 12o casas para 4000 famílias inscritas.

Segundo o Expresso, as rendas que serão propostas aos proprietários não acompanharão os preços de mercado, mas não perderão de vista esse referencial. Escreve o semanário: "por exemplo, por um T3 com 75 m2, a autarquia admite pagar uma renda mensal até €900. Os alojamentos locais que estejam equipados poderão ter uma majoração, quem precisar de dinheiro para obras poderá pedir adiantados até 2,5 anos de rendas e, no fim do contrato, poderá haver lugar a dois a quatro meses de renda adicional para obras de recuperação".