O Apostolado Mundial de Fátima (AMF), associação de fiéis com sede na Cova da Iria, informou, na sua página na internet, que a iniciativa da construção da réplica foi da sua estrutura nas Filipinas com o apoio da arquidiocese de Cebu, estando o templo localizado no município de San Remigio.

Ainda segundo o AMF, o projeto foi lançado em 20 de fevereiro de 2020, “data da festa dos Santos Francisco e Jacinta Marto, através da bênção da primeira pedra”.

“Com a supervisão da arquidiocese de Cebu, na pessoa do seu bispo D. José S. Palma, foi também criada uma fundação - ‘Três Pastorinhos de Fátima’ para gerir e acompanhar todo o processo. Não obstante os condicionalismos impostos pela pandemia, o novo espaço litúrgico encontra-se concluído e pronto para ser inaugurado, coincidindo ainda com as celebrações do Jubileu dos 500 anos de Cristianismo naquele país”, adiantou.

As cerimónias de bênção e dedicação do novo templo vão contar com a presença de uma delegação em representação do Santuário de Fátima e do Secretariado internacional do AMF.

“O Apostolado Mundial de Fátima considera que esta réplica da Capelinha de Fátima, nas Filipinas, assim como outras que existem no Brasil, nos Estados Unidos da América e em Porto Rico, ajudará a fortalecer os laços daquele povo com o santuário português e fará crescer a devoção mariana, particularmente pela vivência da espiritualidade de Fátima”, acrescentou a informação disponibilizada pelo AMF.