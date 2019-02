“Primeiro com (Hugo) Chávez e depois com Maduro, há um cerco sistemático para o controlo da informação”, disse a representante.

Na apresentação do relatório em Madrid, a representante da RSF na Venezuela, Elsa Piña, afirmou que existe um “guião definido” em relação aos jornalistas que é cumprido naquele país nos últimos 20 anos.

A ONG também apontou que os jornalistas estrangeiros que “não agradam” às autoridades de Caracas são expulsos do país.

A denúncia consta no relatório anual da organização não-governamental (ONG) relativo a 2018 que hoje foi apresentado em Madrid pelo presidente da secção espanhola da RSF, Alfonso Armada.

Em termos globais, e de acordo com Alfonso Armada, o relatório anual da RSF “volta a ser pouco auspicioso”, uma vez que o documento indica que um total 65 jornalistas foram mortos em 2018, bem como 13 internautas e cinco colaboradores de órgãos de comunicação social.

Os mesmos dados revelaram que 171 jornalistas, 148 internautas e 16 colaboradores permanecem presos. A par disto, 60 jornalistas foram sequestrados e três estão desaparecidos.

O relatório da RSF analisa a liberdade de informação em todo o mundo.

Países como a Turquia, China ou o Irão são classificados pela ONG como as maiores prisões de jornalistas no mundo, enquanto a Síria ou o Iémen tornaram-se “verdadeiros buracos negros” informativos, porque não se consegue saber a verdadeira dimensão dos acontecimentos nestes países em conflito devido à perseguição de jornalistas.

A tensão política na Venezuela agravou-se no passado dia 23 de janeiro, quando o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino da Venezuela e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Após a sua autoproclamação, Guaidó, de 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, de 56 anos, chefe de Estado desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento, no qual a oposição tem maioria, como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos da América.

Desde então, Juan Guaidó tem vindo a ganhar o reconhecimento de vários países, nomeadamente de Portugal.

A crise política na Venezuela, onde residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, soma-se a uma grave crise económica e social que levou cerca de 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).