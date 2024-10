A queda árvores devido ao mau tempo danificou veículos na rua José António Cruz, em Braga, 09 de outubro de 2024. Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores. HUGO DELGADO/LUSA

Lusa