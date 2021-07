A liderança do Partido Republicano considerou hoje a resposta da administração do Presidente dos EUA Joe Biden à crise em Cuba "uma vergonha absoluta" e exortou-a a não repetir "as mentiras" do Governo da ilha.

“A resposta da administração Biden ao que aconteceu em Cuba é uma vergonha absoluta”, disse a diretora de comunicação do Comité Nacional Republicano (RNC), Danielle Alvarez, numa conferência de imprensa para discutir a situação na ilha e em países como a Nicarágua e a Venezuela. Alvarez, que se identificou como cubano-americana, queixou-se de que a administração do Presidente democrata está “a perpetuar as mentiras contadas pela ditadura em Cuba”. “As pessoas estão nas ruas a marchar por algo muito claro: liberdade, é o que estão a dizer quando marcham”, disse a porta-voz republicana. “Trata-se de se libertarem de uma ditadura brutal”, acrescentou. Na mesma linha, o ativista cubano dos direitos humanos Jorge Luis Garcia Perez, conhecido como Antunez, pediu para não se minimizarem as exigências das pessoas nas ruas tentando associá-las à pandemia, à falta de vacinas ou à escassez de alimentos. Antunez acentuou que os protestos não são aleatórios, mas o resultado “de anos de luta cívica, de proselitismo, de informação”. O ex-embaixador da Nicarágua, Manuel Abaunza, considerou que o que está a acontecer em Cuba, Nicarágua e Venezuela tem como “denominador comum” a eliminação da oposição, tal como a influência de Moscovo. A Casa Branca garantiu hoje que continua a “rever” a sua política em relação a Cuba e que qualquer modificação procurará “encorajar uma mudança no comportamento” do Governo cubano, além de ter em conta os inéditos protestos de domingo na ilha. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram