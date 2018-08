A requalificação urbana de Santa Marinha do Zêzere, freguesia da vila de Baião, vai avançar até ao início de 2019. O concurso público vai ser lançado, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana. O investimento ronda os 400 mil euros.

A autarquia recebeu a confirmação da comparticipação de fundos comunitários para a obra cujo orçamento ronda os 400 mil euros.

Assim, a luz verde para a obra vai permitir o lançamento do concurso público: "cumpridas todas as formalidades legais, numa perspetiva otimista, as obras deverão arrancar entre o final de 2018 e o início de 2019", avança a autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto foi elaborado por técnicos da autarquia e prevê trabalhos de reperfilamento dos arruamentos, construção de passeios, pavimentações, revisão do sistema de iluminação pública, mobiliário urbano e renovação do sistema de armazenamento e recolha de lixo.

A empreitada, com prazo de execução estimado de sete meses, vai decorrer na rua 20 de Junho, desde a rotunda junto ao centro cívico até ao quartel dos Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, e também na avenida Padre António Moreira Barbosa, que liga a rua 1.º de Maio à rua Professor Albino de Carvalho.

Citado no comunicado, o presidente da câmara, Paulo Pereira, mostrou-se satisfeito por ver "finalmente os fundos comunitários a chegar ao território" e assinala que o processo está pronto "de acordo com as regras e procedimentos que lhe cabem". O autarca de Baião acrescentou estar empenhado em "cumprir ponto por ponto com tudo o que foi estipulado" com a população.